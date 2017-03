Die Bar ist ein Ort, an dem sich die unterschiedlichsten Menschen auf Augenhöhe begegnen und ungewöhnlich ehrlich werden. Eine schöne Vorstellung, oder? Ziemlich schön ist auch die aktuelle Henning Wehland Merchandise Kollektion. So schön, dass wir gleich mal ein paar Teile an euch verlosen!

Shirts und Buttons zum Album "Der Letzte an der Bar"

Zum Album "Der Letzte an der Bar" hauen wir insgesamt drei passende Shirts raus: Wir haben für euch einmal das weiße Herren-Shirt "Barhocker" mit Front- und Backprint sowie das Shirt "Big Typo - Der Letzte an der Bar" in schwarz zurückgelegt. Für die Mädels gibt es ein weißes Henning Wehland Shirt im "Kronkorken" Design. Oben drauf legen wir noch jeweils ein Button-Set. Macht mit und gewinnt mit etwas Glück euer Merch-Paket!