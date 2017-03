"'Der Letzte an der Bar' ist mittlerweile zu einem ständigen Begleiter geworden. Es ist die Platte, die ich immer machen wollte. Es ist der Anfang einer Idee, die für mich kein Ende hat." erzählt Henning Wehland über sein erstes Soloalbum. "Deshalb ist 'Der Letzte an der Bar' auch ein Talkformat geworden. Ich habe mir verschiedene Freunde, Vorbilder und Wegbegleiter eingeladen, mit denen ich über Musik und das Leben rede."

"Drop In": Seht die erste Webisode von Henning Wehland

In der ersten Folge "Drop In" der dreiteiligen Serie spricht Henning Wehland über seinen musikalischen Weg. "Es erfüllt mich immer noch mit unfassbar viel Glück, dass ich diesen Traum umsetzen konnte. Aber es ist nicht nur die Musik oder ein Tonträger. Vielmehr ist es der Durst nach Geschichten, die ich am Tresen des Lebens hören, sehen, sortieren und aufschreiben will." Die nächste Folge von Hennings Webisoden folgt am 16. März.