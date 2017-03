Mit "Tanz um dein Leben" zeigt Henning Wehland eine weitere Videoauskopplung aus seinem Album "Der Letzte an der Bar". Unterstützt von der LaBrassBanda, einer bayrischen Band, schmettert Henning einen Song ins Mikrofon, der vor Lebenslust und positiver Energie strotzt. Sie entfaltet sich als wilde Tanz-Gaudi im Video. Gefilmt wurde zum Teil im traditionell heimatverbundenen Schick im schönen Chiemgau.

"Tanz um dein Leben" ist das nunmehr dritte Video aus dem neuen Henning Wehland Album "Der Letzte an der Bar". Schaut euch außerdem das Video "Mein Leben ist der Wahnsinn" und das Video "Der Letzte an der Bar" an.