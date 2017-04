In der ersten Folge der neuen Musik-Doku "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" auf VOX hat Henning Wehland gemeinsam mit Daniel Wirtz den Song "Don't Let The Sun Go Down On Me" von Elton John und George Michael neu interpretiert.

"One Night Song": Ein Blind Date mit Daniel Wirtz

In der ersten Staffel der Show trifft Daniel im "Wirtz-Haus" außer Henning Wehland auch den "BAP"-Frontmann Wolfgang Niedecken, die Band Glasperlenspiel, Max Mutzke, "Fury in the Slaughterhouse"-Sänger Kai Wingenfelder und Ella Endlich. Hört euch jetzt die Neuinterpretationen von "Don't Let The Sun Go Down On Me" und "Tanz um dein Leben" an, die Henning und Daniel in der Show zum Besten gegeben haben. Außerdem könnt ihr euch das Album "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" mit den besten Songs aus der Sendung schon jetzt vorbestellen. Auf dem Album findet ihr sowohl Neuinterpretationen bekannter Hits als auch eigene Songs der Künstler als exklusive "One Night Song"-Version.

Album "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" vorbestellen

Henning Wehland feat. Daniel Wirtz - "Don't Let The Sun Go Down On Me"

Henning Wehland - "Tanz um dein Leben" (Aus "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus")

