Henning Wehland ist nicht nur der letzte an der Bar, sondern auch auf dem Zeltplatz: Beim diesjährigen Festivalriesen Rock am Ring sind Henning und seine Band mit dabei und werden vor tausenden Fans Songs wie "Tanz um dein Leben" präsentieren. Um das zu feiern verlosen wir zusammen mit Bravado ein schickes Fanpaket.

Gewinnt euer Henning Wehland-Festival-Package

Darin enthalten ist nicht nur ein von Henning Wehland handsigniertes Exemplar vom aktuellen Album "Der Letzte an der Bar" in der Vinylversion, sondern auch zwei T-Shirts in Größe L: Zum einen könnt ihr euch auf das Rock Am Ring Logo Shirt 2017 aus der aktuellen Rock am Ring-Kollektion freuen, zum anderen legen wir noch ein Henning Wehland Shirt oben drauf. Der ein oder andere kennt bestimmt das Problem, dass man sich spätestens am dritten Festivaltag nach frischen Klamotten sehnt...

Perfekt ausgestattet beim Festival mit Bravado

Wer nicht gewinnt, bekommt diese auch beim Festival vor Ort: Bravado ist auch dieses Jahr wieder bei diversen Festivals am Start und versorgt euch mit jeder Menge Merchandise. Egal ob ihr ein Shirt eurer Lieblingsband braucht, euch in einen warmen Hoodie kuscheln wollt oder einen praktischen Beutel für Tetrapacks, Konfetti und Regencape sucht: Das Bravado Team bei den Festivals vor Ort hat alles, was das Fan-Herz höher schlagen lässt. Wer sich vorher schon eindecken will schaut am Besten mal bei myfestivalshop vorbei.

▶ Henning Wehland Fan-Paket hier gewinnen