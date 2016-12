Das deutsch-französische Duo Her, bestehend aus Victor Solf und Simon Carpentier, gibt zahlreiche Konzerte in Deutschland. Die beiden Musiker zählen zu den Künstlern, die sich nicht in ein Genre pressen lassen. Freut euch auf ein musikalisches Gebilde aus elektronischen Beats, Rap-Parts und Songwriting-Skills, mit denen das Gespann bereits Kollegen wie Pharell Williams, Zane Lowe und AnnenMayKantereit begeistert. Die Letztgenannten supporten Her im kommenden Jahr bei ihrer Tour an folgenden Terminen:

Her auf Tour:

27. Januar 2017 Köln, Palladium

28. Januar 2017 Köln, Palladium

30. Januar 2017 Stuttgart, Liederhalle

01. Februar 2017 Stuttgart, Liederhalle

02. Februar 2017 Erlangen, Heinrich-Lades-Halle

13. April 2017 Berlin, Max-Schmeling-Halle

Aus zwei mach' drei: Die neue Single und das Geheimnis des Band-Namens

Als Zweiergespann unterwegs, ist der Name der Beiden aus der Idee entstanden, als musikalische Konstellation eine dritte Person zu erschaffen: Her. Ein neues musikalisches Wesen sozusagen, das sich auch in ihren Tracks "Queens" und "Five Minutes" als vielversprechender Sound ankündigt. Die passenden Videos zu den Songs gibt es auch schon. Ihr seht sie oben in den Playern. Einen Vorgeschmack, wie das Duo live klingt, gibt es außerdem auf der Website von Arte Concert. Hier geht's zur Aufzeichnung von Her beim Les Inrocks Festival.