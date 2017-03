Weiblichkeit, Sinnlichkeit, Verführungskunst, Liebe und Eleganz sind die zentralen Elemente des Sounds von Her - und wie sich das anhört, zeigt euch das deutsch-französische Duo nun im kunstvollen Video zu ihrer Single "Five Minutes". Der Musikexpress beschreibt den Song wie folgt: "Eine perfekte Popnummer, die in ihrer Simplizität brilliert und Hers immenses Talent für atmosphärisches Songwriting aufzeigt." Wie großartig "Five Minutes" ist, erkannte auch ein Weltkonzern: Und wenn ihr euch nun nämlich fragt, woher ihr den Track kennt: "Five Minutes" war bereits Titelsong von Apples globaler "Shot on iPhone"-Kampagne. Wer mehr hören möchte, darf sich die Musik von Victor Solf und Simon Carpentier in Kürze auch live anhören. Hier haben wir alle Konzert-Termine für euch in der Übersicht.