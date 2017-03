"All I Need Is Five Minutes": Um sich vom außergewöhnlichen Sound von Her zu überzeugen, brauchen Elektro-Pop-Liebhaber jedoch nur wenige Sekunden. Sogar die Rocker von AnnenMayKantereit zählen zu ihren den Fans und nehmen die deutsch-französische Formation deshalb nun kurzerhand mit auf ihre Deutschland-Tour. Konzerte in Köln, Stuttgart, Erlangen und Berlin stehen im Januar, Februar und April 2017 auf dem Plan. Zur Einstimmung verraten wir euch hier, um wen es sich bei Her handelt und was ihre Musik so besonders macht.

"Five Minutes" (Video)

1 + 1 macht 3: Who Is Her?

Die beiden Köpfe hinter Her sind der in Düsseldorf geborene Victor Solf und sein langjähriger Freund, der Franzose Simon Carpentier. Aber in dieser Band steckt noch mehr: "Wir wollen zusammen 1 + 1 = 3 sein lassen, wobei die dritte Person Her ist", so der Kommentar der beiden Köpfe, die sich zwar gern in Anzügen präsentieren, sich in ihrem Sound aber ganz klar vor all jenen weiblichen Ikonen verneigen, die sie inspiriert haben. Victor und Simon haben schon in anderen Konstellationen gemeinsame Erfolge gefeiert, starten nun aber unter einem Namen durch, der ihren liebsten musikalischen Ansatz perfekt auf den Punkt bringt.

"Queens feat. ZéFire" (Video)

"Queens" und "Five Minutes": So klingen Her

Der Sound von Her vereint Weiblichkeit, Sinnlichkeit, Verführungskunst und Eleganz. Diese Themen – und natürlich die Liebe – wurden zu den Grundpfeilern ihrer gefühlvoll-minimalistischen Arrangements, die in Songs wie "Queens" oder "Five Minutes" resultieren. Das britische Musikmagazin Drowned in Sound fasst treffend zusammen, dass wir uns dank Her über: "Bee Gees-ähnliche Gesänge, Synthesizer, die sich wie Satin-Handschuhe anfühlen, und katzenhafte Riffs, die eher schleichen und jaulen", freuen dürfen.

Her beim Prix Deezer Adami

Her live: So bringen Victor und Simon ihre Songs auf die Bühne

Eine solche Kombination funktioniert natürlich auch live hervorragend: In 2016 sind Her nicht nur in den USA aufgetreten, sondern spielten nach ausverkauften Headliner-Shows in London auch beim Great Escape Festival. Im Anschluss hingen sie gleich noch ein paar große UK-Dates dran. Seine Live-Qualitäten präsentierte das Duo, das auf der Bühne in der Regel von drei Gastmusikern unterstützt wird, auch beim Prix Deezer Adami. ARTE Concert war dabei und ermöglicht euch nun oben einen großartigen Einblick in die gefeierten Liveshows von Victor und Simon.

Her auf Tour mit AnnenMayKantereit - und als Headliner: