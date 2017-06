Her - "Blossom Roses"

Her zeigen das Video ihres Songs "Blossom Roses" aus der EP "Tape #2". Darin finden sie klare Worte, die ihr dank eingeblendeter Lyrics sogar mitverfolgen könnt: "Half fool, half blind, half awake world", singen Victor Solf und Simon Carpentier - "Zur Hälfte dumm, zur Hälfte blind - Welt im Halbschlaf", prangert das Duo an. Dabei zeigen sie eine weitere Facette ihres vielfältigen Sounds, der mit ihrem Hit "Five Minutes" bereits für internationale Begeisterung gesorgt hat.

Her EP "Tape #2"

Rhys Lewis - "I Know The Feeling"

Während das deutsch-französische Duo sich an einem Ort befindet, an dem der Protagonist aus Rhys Lewis' Video zu "I Know The Feeling" auch gern wäre, sehen wir den Musiker aus Oxford in seinem neuen Clip ganz in seinem Element: Auf der Bühne. Der Hauptdarsteller seines Clips hat allerdings eine weniger gute Zeit. Er macht gute Miene zum bösen Spiel, bis... Seht selbst.

Rhys Lewis Single "I Know The Feeling"

