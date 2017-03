Mit "Brand New Moves" legten Hey Violet aus Los Angeles in 2016 ihre zweite EP vor, die mit Girlpunk-Attitüde, Grunge-Einschlägen und einer großen Portion Pop-Punk begeisterte. Nun kommt die Band um Sängerin Rena Lovelis auf Europa-Tour. Am 7. Mai 2017 spielen Hey Violet eine Deutschland-Show im Luxor in Köln.

Hey Violet gründeten sich 2008

Früh übt sich, sagt man. Im Falle von Hey Violet trifft das den Nagel auf den Kopf - oder besser gesagt im Fall von Cherri Bomb, wie sich die Formation damals, als alle noch im zarten Alter von 12 Jahren waren, nannte. An der Highschool fanden Miranda, Nia, Rena und Julia zusammen. Als Letztere 2013 andere künstlerische Wege einschlug und Casey Moreta das Gitarren-Zepter übernahm, nutzte die Band den Einschnitt und setzte noch einmal die Uhren auf null: Hey Violet waren geboren.

Hey Violet waren schon im Vorprogramm der ganz Großen unterwegs

Mit diesem Schritt lag die Band goldrichtig: Es folgten Touren im Supportprogramm der ganz Großen. Hey Violet eröffneten unter Anderem die Shows von Bush, Steel Panther, den Smashing Pumpkins und den Foo Fighters. Ein Grund mehr, die Chance zu nutzen und sich Karten für das Live-Rock-Spektakel zu sichern.

