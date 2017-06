"From The Outside" heißt das Debüt-Album der Alternative-Pop-Band Hey Violet rund um Sängerin Rena Lovelis. Sie fasst die Arbeit am Erstling, der am 16. Juni 2017 erscheint, wie folgt zusammen: "Seit zwei Jahre schreiben wir nun schon gemeinsam und spielen Konzerte, und dieses Album zeigt letztlich, wie wir als Band unseren eigentlichen Sound finden. Der Albumtitel 'From The Outside' unterstreicht das: Es geht darum zu zeigen, wie sehr wir als Menschen und als Band gewachsen sind und uns verändert haben – und jetzt sind wir bereit, unsere Songs den Leuten da draußen zu zeigen."

Guys My Age (Official Video)

Die von den Bandmitgliedern als Co-Autoren mitkomponierten Songs, die auf "From The Outside" versammelt sind, wurden von Julian Bunetta produziert, der bereit bei ihren EPs hinter den Reglern saß. Nach "Guys My Age" servierten uns Hey Violet zwei weitere Vorboten namens "Break My Heart" und "O.D.D".

Break My Heart (Official Video)

