Folgenreiche H.G. Wells-Hörspielreihe von Oliver Döring

Der Hörspielherbst wirft seine Schatten voraus und wir können euch heute endlich eine großartige neue Hörspielreihe ankündigen!

Folgenreich veröffentlicht in den kommenden Monaten drei Hörspieladaptionen von H.G. Wells-Werken! Wir beginnen am 29. September 2017 mit "Die Zeitmaschine", die in zwei Teilen erscheinen wird. Es folgen das Einzelhörspiel "Das Imperium der Ameisen", basierend auf einer Kurzgeschichte von H.G. Wells, sowie schließlich – wie sollte es anders sein – der Science-Fiction-Klassiker "Krieg der Welten"! Letzterer wird als Dreiteiler veröffentlicht.

Für die Produktion konnte Folgenreich den mehrfach ausgezeichneten Hörspielproduzenten Oliver Döring (Imaga) gewinnen. Fans seiner Arbeit (u.a. Star Wars, John Sinclair, End of Time) haben schon lange darauf gewartet, dass Oliver Döring sich der Hörspielumsetzung von H.G. Wells-Romanen annimmt. Wir versprechen euch nicht zu viel, wenn wir heute behaupten, dass ihr euch auf etwas gefasst machen könnt … !

Mehr Informationen zum Cast, Hörproben und und und … gibt es bald an dieser Stelle!