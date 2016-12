Howard Carpendale liebt die Bühne und die Nähe zu seinem Publikum. Seine Shows sind bis ins Detail ausgeklügelt und vom Sound wie den Effekten ein besonderes Erlebnis. Am 10. November 2015 trat Carpendale im Berliner Tempodrom auf, um neben den unzähligen Hits seiner langen Karriere sein neues Album "Das ist unsere Zeit" zu präsentieren, mit dem er direkt auf Platz 2 der Offiziellen Deutschen Charts eingestiegen war. Diese Show der Superlative wird jedem Besucher noch lange in Erinnerung bleiben. Das glückliche Publikum, das diesen Auftritt erleben durften - aber auch alle Menschen, die nicht dabei waren, werden ab dem 21. Oktober 2016 diese einmalige Atmosphäre in ihr Wohnzimmer holen können! Die Aufzeichnung des legendären Konzerts erscheint als Doppel-CD, DVD, Bluray und als limitierte Deluxe-Edition (2CD/DVD).

Wohin die Reise geht, zeigte schon das moderne, futuristische Bühnenbild, das in der Konzeption das musikalische Statement eines großen deutschen Künstlers befeuert, der viel erlebt hat, aber weiß, dass man nicht nur in der Erinnerung leben darf. Carpendales Erfolgsgeschichte war schon immer durch den Mut zu neuen Wegen gekennzeichnet. Diese innovativen Bestrebungen waren am Ende sicher auch ein wichtiger Impuls für seinen fünf Jahrzehnte währenden musikalischen Erfolg. Der aktuelle Longplayer "Das ist unsere Zeit" steht für diesen fortschrittlichen Geist und ist im Rahmen eines Songwriter Camps entstanden. Gemeinsam mit jungen Songschreibern arbeitete Howard Ideen, die ihn bewegten, zu fertigen Tracks aus. Damit der frische und moderne Pop-Sound der neuen Songs live perfekt rüberkommt, hat Carpendale eine hervorragende 11-köpfige Band um sich geschart, die das dreistündige Programm mit Virtuosität und Begeisterung präsentierte. Howard erreicht es, mittlerweile generationsübergreifend zu wirken und so werden auch die "Klassiker" entsprechend modern arrangiert. Alles klingt frisch, modern und ehrlich.

Die Halle bebte: es war beeindruckend zu sehen, wie Howard nach all den Jahren noch für seine Musik und die Bühne brennt. Sein treues Publikum dankt es ihm am Ende des Konzerts mit stehenden Ovationen und feiert ihn mit Begeisterung und Hingabe. Der Erfolg der Tour und seiner aktuellen CD beweisen, dass Carpendale nie besser war als heute. Oder um es anders zu sagen: Die deutsche Musikszene braucht Stars wie Howard Carpendale, der ohne Frage auf musikalisch wie textlich höchstem Niveau Publikum und Kritiker zu überzeugen weiß.