Eine Vorstellung hat Howard Carpendale längst nicht mehr nötig: Über 50 Millionen verkaufte Tonträger, 17 Top-10-Alben und etliche Auszeichnungen sprechen für sich. Eine eigene Vorstellung von seinem Handwerk und davon, was es in der Welt bewirken soll, ist aus seiner Sicht aber unerlässlich – und für den Künstler Carpendale auch nach sagenhaften 50 Jahren im Business der größte Antrieb: "Bei der Entstehung dieses Albums galten meine Gedanken vor allem der Frage: Was kann ich Neues erzählen? Nach über 700 Liedern befürchtete ich alles verarbeitet zu haben, was mir bis dahin wichtig erschien. Während der Studioarbeit kam dann bei mir dieser Gedanke und das damit verbundene Gefühl auf: 'Wenn nicht wir'. Ab diesem Moment war alles klar – der Impuls für die Entstehung dieser vierzehn, für mich bedeutsamen Songs war ausgelöst."

"Wenn nicht wir" entstand in Zusammenarbeit mit den Produzenten Christian Lohr (u.a. Sting, Mick Jagger) und Thorsten Brötzmann (u.a. Till Brönner, Weather Girls). Das Album beweist das Streben nach Relevanz. Carpendale will uns was erzählen. Beim Albumtitel dachte er sofort: "Wenn nicht wir hier in Deutschland es schaffen – wer dann? Wir haben soviel Glück in unserem Leben." Und dieses Gefühl setzt sich in der Auswahl der Songs wie von selbst weiter fort, als roter Faden des gesamten Albums.

Nach dem fulminanten Launch mit dem Titeltrack übernimmt die neue Single "Unter einem Himmel", die am 22. September veröffentlicht wurde, nahtlos die Führung und überzeugt mit ausgeklügelter Produktion von Lohr und einem starken, modernen Text, dessen Aussagekraft jeden Zweifel hinter sich lässt. Carpendale dazu:"Für mich ist das der schönste Titel, den ich je gesungen habe. Der Song hat alles, was ein guter Song braucht. Die Melodie ist ein überraschender Mix aus Melancholie und Optimismus, der Text hat keinen erhobenen Zeigefinger nötig, und das Arrangement ist einfach unglaublich. 'Unter einem Himmel' trifft in meinen Augen einen Nerv – ein Hammer-Titel".

In Howard Carpendales Kosmos spielen die großen Themen dieser Zeit eine entscheidende Rolle. Wer diesem Mann zuhört, weiß, dass er keinen Funken Leidenschaft eingebüßt hat – eine Rarität in einer Branche, die viel zu oft dem schnellen Trend huldigt. Howard Carpendale hat sich bewahrt, was Stars seiner Kategorie oft verloren geht: Nächstenliebe, Neugier und Begeisterungsfähigkeit.

Howard Carpendale "Wenn nicht wir" - Live 2017/18

23.10.2017 Chemnitz Stadthalle - Chemnitz Großer Saal

24.10.2017 Gera Kultur- und Kongresszentrum

26.10.2017 Saarbrücken Saarlandhalle

27.10.2017 Frankfurt am Main Alte Oper - Großer Saal

30.10.2017 München Philharmonie

31.10.2017 Zürich Samsung Hall

02.11.2017 Kempten bigBOX Allgäu

03.11.2017 Nürnberg Meistersingerhalle

04.11.2017 Berlin Tempodrom

05.11.2017 Hamburg Mehr! Theater am Großmarkt

07.11.2017 Oberhausen König-Pilsener-ARENA

09.11.2017 Wien Wiener Stadthalle - Halle D

23.02.2018 Dresden Konzertsaal im Kulturpalast

24.02.2018 Hannover Swiss Life Hall

26.02.2018 Frankfurt am Main Jahrhunderthalle Frankfurt Zusatzkonzert

27.02.2018 Mannheim Rosengarten - Mozartsaal

28.02.2018 Köln LANXESS arena

01.03.2018 Stuttgart Liederhalle - Beethoven-Saal

03.03.2018 Bielefeld Stadthalle

04.03.2018 Hamburg Mehr! Theater am Großmarkt Zusatzkonzert

06.03.2018 Berlin Tempodrom Zusatzkonzert

Weitere Termine in Planung!