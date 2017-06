Ice Cube veröffentlicht zum 25-jährigen Jubiläum eine erweiterte Neuauflage seines Klassikers "Death Certificate". Neben den 20 Originalsongs könnt ihr drei neue namens "Only One Me", "Dominate The Weak" und "Good Cop, Bad Cop" auf dem Album "Death Certificate: 25 Anniversary Edition" hören. Wie auch damals, ist die neue Platte in zwei Teile aufgeteilt: Die Death Side sei eine Bestandsaufnahme, die Life Side hingegen seine Vision davon, wie es weitergehen könnte.

Ice Cube-Album "Death Certificate (25th Anniversary Edt.)"

Das Album "Death Certificate" wurde stets kontrovers diskutiert. Über die Neuauflage sagte Ice Cube : "Traurig daran ist, dass unsere Community auch 25 Jahre später noch immer mit vielen der dort angesprochenen Probleme zu kämpfen hat. Ich hoffe bloß, dass die Millennials, die sich in der Hood machtlos fühlen, ihre eigene Wut und ihren Frust kanalisieren können, wenn sie diese Tracks hören." Hier könnt ihr in den neuen Song "Good Cop, Bad Cop" reinhören und euch davon überzeugen, dass Ice Cube nichts von seinem Feuer verloren hat.

