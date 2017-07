Seit zwei Wochen feiert "Ich – Einfach unverbesserlich 3" weltweit Erfolge. In Deutschland ist mit insgesamt über 1,9 Millionen verkauften Kinotickets die Zwei-Millionen-Zuschauer-Marke bald geknackt.

Gru und die Minions begeistern Groß und Klein mit ihrem neusten Abenteuer. Neben alten Bekannten gibt es auch zahlreiche neue Gesichter. Der gealterte Kinderstar Balthazar Bratt entpuppt sich als Grus bisher härtester Gegner als er die welt-zerstörenden Ereignisse der letzten, nicht ausgestrahlten Folge seiner Show in die Tat umsetzen will. Das zwingt Gru, seinen Vollzeitjob als liebender Familienvater für kurze Zeit an den Nagel zu hängen und aus dem Superschurken-Ruhestand zurückzukehren… unterstützt wird er dabei von seinem bisher unbekannten Zwillingsbruder Dru.

Der Kinoerfolg "Ich – Einfach unverbesserlich 3" jetzt auch als Original-Hörspiel

Wer Gru und seine Minions nicht nur im Kino erleben möchte, kann sich das lustige Filmabenteuer für die ganze Familie als Original-Hörspiel nach Hause holen. Das Hörspiel mit allen Original-Stimmen aus dem Film ist ab dem 28. Juli erhältlich und bereits vorbestellbar. In der deutschen Synchronisation begeistern Comedy-Star Martina Hill als Grus Ehefrau Lucy, TV-Star Joko Winterscheidt, der Balthazar Bratt seine Stimme leiht und natürlich ist auch wieder Oliver Rohrbeck dabei, diesmal in der Doppelrolle der Zwillingsbrüder Gru und Dru.

Gewinnspiel: 3 x 2 Kinokarten und das Original-Hörspiel zu „Ich – Einfach unverbesserlich 3“

Gewinnt 3 x 2 Kinokarten und das Hörspiel zum Film "Ich – Einfach unverbesserlich 3". Beantwortet unsere Gewinnspiel-Frage und mit ein bisschen Glück gibt es bald doppelten Filmspaß – im Kino und zu Hause! Teilnahmeschluss ist der 2. August 2017. Viel Glück!