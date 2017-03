Iggy Azalea meldet sich mit neuer Single "Mo Bounce" zurück und liefert nach "Team" einen weiteren Vorboten auf ihr zweites Album "Digital Distortion". Und in dem geht's von null auf hundert in Nullkommanix: Amethyst Amelia Kelly aka Iggy Azalea dreht in "Mo Bounce" ordentlich auf. Der dancefloortaugliche Rap-Track wurde von Stereotypes und dem Far East Movement produziert. Lil Internet wurde als Regisseur des "Mo Bounce"-Videos tätig, das in Hongkong gedreht wurde. Mit ihm holte sich Iggy jemanden ins Boot, dessen Referenzliste hoch dekoriert ist: Da liest man Diplo, Major Lazer und Beyoncé. Was bereits vielversprechend klingt, lässt sich noch besser anschauen. Spätestens jetzt können wir kaum noch erwarten, wie der Nachfolger von "The New Classic" klingt.

Iggy Azalea Single "Mo Bounce"

▶ bei iTunes

▶ bei AppleMusic