Ein Iggy Pop schläft nie - so scheint es jedenfalls. Mit "Gold" liefert Punklegende jetzt gemeinsam mit Produzent und DJ Danger Mouse den Titeltrack zum gleichnamigen Schatzsucher-Blockbuster. Der ist in den Hauprollen mit Matthew Broderick und Matthew McConaughey besetzt und kommt am 13. April 2017 in die deutschen Kinos. In den USA verzeichnet der Track, den Iggy und Danger Mouse gemeinsam mit dem Komponisten Daniel Pemberton schufen, sogar schon eine Golden Globe Nominierung.

Iggy Pop - Gold (Audio)

Iggy Pop hat bereits Erfahrungen mit Soundtracks

Es ist nicht das erste Mal, dass Iggy mit dem Filmbusiness in Berührung kommt. In den Jim-Jarmusch-Streifen "Dead Man" und "Coffee And Cigarettes" stand der 1947 geborene Musiker sogar selbst als Schauspieler vor der Kamera. Sein Hit "Lust For Life" wurde 1996 Teil des "Trainspotting"-Soundtracks. Auch der Track "Gold" klingt ähnlich verwegen und ist dem Blockbuster wie auf den Leib geschnitten. Im Video könnt ihr ihn in voller Länge anhören.

Iggy Pop "Gold"

▶ bei Spotify