Imagine Dragons melden sich zurück - und das mit neuer Musik. Mit "Levitate" besinnt sich die kalifornische Band auf das was sie am besten kann: Eine unverwechselbare Kombination aus Pop, Rock und Urban gepaart mit Dan Reynolds markanter Stimme. Der Song ist der Titeltrack des Films "Passengers", in dem sich Jennifer Lawrence und Chris Pratt ins Weltall wagen. Der packende Blockbuster kommt in Deutschland am 5. Januar 2017 in die Kinos und findet mit "Levitate" die perfekte musikalische Untermalung. Bei Spotify gibt es den Song in voller Länge zu hören. Außerdem bekommen wir bereits ein paar Szenen von "Passengers" zu sehen:

Imagine Dragons-Single "Levitate"

