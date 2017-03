Nach "Night Visions" in 2013 und dem zwei Jahre später folgenden "Smoke + Mirrors" steht auch 2017 wieder ganz im Zeichen von Imagine Dragons. Die Band aus dem kalifornischen Las Vegas veröffentlicht ihre neue Single "Believer" und zeigt damit sehr zur Freude ihrer Fans einmal mehr, was sie am besten kann: Ein gewinnbringender Genremix aus Pop, Rock, HipHop und elektronischen Elementen trifft auf Dan Reynolds markante Stimme, die im energetischen Refrain in ungeahnten Höhen unterwegs ist.

In den vergangenen Tagen ging es auf dem Facebook-Profil der Band bereits künstlerisch zu: In fünf kleinen Clips präsentierten Dan Reynolds (Gesang, Perkussion, Rhythmusgitarre), Ben McKee (E-Bass, Keyboard, Mandoline), Daniel Wayne Sermon (Leadgitarre) und Daniel "Z" Platzman (Schlagzeug) erste Hinweise auf neues Material. Ein offizielles Musik-Video gibt es zu "Believer" noch nicht, ihr könnt euch den Track aber bereits bei den gängigen Streamingdiensten anhören und runterladen.

Imagine Dragons Single "Believer"

