Imagine Dragons haben ihre neue Single "Believer" veröffentlicht. Der brandneue Track ist erst seit kurzem als Download erhältlich und schreibt schon jetzt Geschichte, denn "Believer" ist die Musik im neuen Nintendo Switch Werbespot, der während des Super Bowl 2017 am Sonntag, den 5. Februar 2017, zu sehen ist. Damit ist Nintendo zum ersten Mal mit einem Spot zur teuersten Werbezeit des TV-Jahres dabei - und natürlich ist es auch eine ganz besondere Premiere für Imagine Dragons. Den gelungenen Clip seht ihr hier:

In "Believer" zeigt die kalifornische Band sehr zur Freude ihrer Fans einmal mehr, was sie am besten kann: Ein grandioser Genremix aus Pop, Rock, HipHop und elektronischen Elementen trifft auf Dan Reynolds markante Stimme, die im energetischen Refrain in ungeahnten Höhen unterwegs ist. "Das letzte Jahr war das positivste und ausgeglichenste meines Lebens", kommentiert der Frontmann den Track. "Dieser Song erzählt über die Einsicht, dass mir all der Schmerz der vergangenen Jahre dabei geholfen hat, mich weiter zu entwickeln - dieses Unglück hilft dabei, wieder an dich zu glauben."

Imagine Dragons Single "Beliver"

