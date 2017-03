Ihr bekommt "Believer" nicht mehr aus dem Kopf und seid großer Imagine Dragons-Fan? Dann haben wir genau das Richtige für euch: Auf ihrer offiziellen Webseite gibt die Band euch nun mit einem tollen Foto-Generator die Möglichkeit, euer eigenes Foto mit dem Bandlogo zu verzieren und allen zu zeigen, an was ihr selbst glaubt.

"Believer" (Video)

Kreiert euer eigenes "Believer"-Selfie

Und an was glaubt ihr? An die Liebe, an euch selbst, an eure Familie, an die Wahrheit? Mit eurem eigenen "Believer"-Selfie könnt ihr allen euren Freunden und Followern zeigen, was euch wirklich wichtig ist. Und so geht's: Klickt auf der Imagine Dragons-Webseite auf den "What Do You Believe In"-Balken am unteren Seitenrand und seht zu, wie sich die Page verändert. Nun könnt ihr links im Drop-Down-Menü auswählen, an was ihr glaubt und habt dann die Möglichkeit, euer eigenes Selfie zu erstellen oder hochzuladen. Auf die Plätze, fertig, teilen!

Imagine Dragons Single "Believer"

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes