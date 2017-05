Whatever It Takes (Audio)

"Believer" und "Thunder" warfen bereits große Schatten voraus - nun ist es offiziell: Imagine Dragons veröffentlichen am 23. Juni 2017 ihr neues Album "Evolve". Ab dem 9. Mai 2017 könnt ihr die dritte Platte der Band aus Las Vegas bestellen - und inzwischen sogar drei Sofort-Downloads abstauben, wenn ihr euch für die digitale Version des "Smoke + Mirrors"-Nachfolgers entscheidet.

Neuer Track "Whatever It Takes" ab jetzt erhältlich

Neben den bereits veröffentlichten Songs erwartet euch nun auch "Whatever It Takes" - ein Track, der Imagine Dragons von ihrer besten Seite zeigt. Mitreißend im Aufbau und hymnisch im Refrain erwartet euch dieser Track und gibt einen weiteren Vorgeschmack darauf, was uns in den elf neuen Songs von Dan Reynolds und Co. erwartet. Oben könnt ihr reinhören.