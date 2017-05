Nachdem Imagine Dragons am 9. Mai 2017 ihr drittes Album angekündigt haben, spielten Dan Reynolds (Gesang, Perkussion, Rhythmusgitarre), Ben McKee (E-Bass, Keyboard, Mandoline), Daniel Wayne Sermon (Leadgitarre) und Daniel "Z" Platzman (Schlagzeug) live im YouTube Space in Los Angeles ein 45-minütiges Konzert, aus dem ihr oben den Track "Whatever It Takes" ansehen könnt.

Neue Hits und liebgewonnene Klassiker: Imagine Dragons live

Die Zuschauer in L.A. erwarteten mit "Believer", "Thunder" und "Whatever It Takes" drei Tracks vom neuen Imagine Dragons-Album "Evolve". Außerdem durften sie sich über "Gold" und "Shots" vom Zweitling "Smoke + Mirrors" sowie über "It's Time", "Demons" und "Radioactive" vom gefeierten Debüt "Night Visions" freuen. Ein Imagine Dragons-Hit-Feuerwerk sozusagen.

Neues Imagine Dragons-Album "Evolve" ab dem 23. Juni 2017

Imagine Dragons veröffentlichen am 23. Juni 2017 ihr neues Album "Evolve", das schon seit dem 9. Mai 2017 vorbestellbar ist. Darüber hinaus hat die Band aus Las Vegas nun auch den ersten Teil der zugehörigen Tour angekündigt. Im September, Oktober und November dieses Jahres geht es kreuz und quer durch die USA. Wann Imagine Dragons wieder nach Deutschland kommen, ist derzeit noch nicht bekannt.

