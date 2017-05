Nachdem Imagine Dragons ihr Album "Envolve" für den 23. Juni 2017 ankündigten, wurde die Band aus Las Vegas nun als Live-Act für die diesjährigen Billboard Music Awards am 21. Mai 2017 bestätigt. Der Musikpreis zählt zu den wichtigsten der USA und wird vom amerikanischen Billboard Magazin vergeben. Das "Thunder"-Gepann um Frontmann Dan Reynolds steht damit unter anderem neben Lorde, Nicki Minaj und Drake auf der Bühne der Award-Show, die der US-Sender ABC live überträgt.

Weiterer Auftritt und tolle Auszeichnung: Imagine Dragons bei TrevorLIVE New York

Knapp einen Monat nach ihrem Auftritt bei den Billboard Awards stehen Imagine Dragons erneut als Showact auf der Bühne - und Frontmann Dan Reynolds sogar auf besondere Weise mitten im Rampenlicht. Er wird am 19. Juni 2017 im Rahmen des Events TrevorLIVE New York mit einem Hero Award ausgezeichnet. Das Trevor Project ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich in erster Linie um jugendliche Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender kümmert. Ihre Arbeit beginnt bei der Stärkung ihrer Rechte und endet bei psychologischer Beratung von Suizidgefährdeten.

Dan erhält den Ehrenpreis für seine unfassende Unterstützung des Projektes. In einem Interview erklärte er: "Für mich wird Gleichberechtigung durch dieselben Rechte und Liebe für alle definiert. Es ist die Unterstützung jedes Einzelnen, egal welche Rasse, Sexualität, Orientierung, Religion oder politische Einstellung er oder sie hat." Damit sind Imagine Dragons nicht nur musikalisch auf Erfolgskurs, sondern behalten sich stets auch ihre Menschlichkeit. Wir freuen uns auf beide Performances der Band.

Imagine Dragons-Album "Evolve"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Google Play

▶ bei Amazon

▶ bei Mediamarkt

▶ bei Saturn