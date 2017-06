Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums von Adobe hattet ihr die spannende Gelegenheit, ein eigenes Musikvideo zum Imagine Dragons-Song "Believer" zu schneiden. Der Software-Hersteller rief den Wettbewerb Make The Cut ins Leben. Im Vorfeld gewährte euch die Band vollen Zugriff auf das originale, ungeschnittene Videomaterial, welches ihr mithilfe von Premiere CC selbst in einen neuen Musikclip verwandeln konntet. Nun wurde der glückliche Gewinner bekannt gegeben, der sich über 25.000 Dollar freuen darf.

Gewinner-Video: Adam Henderson

Gewinner hatte besten Tag seines Lebens

Der 30-jährige Adam Henderson aus Dallas wurde zum Grand Prize-Sieger gekürt und setzte sich gegen 9.000 eingereichte und teilweise sehr beeindruckende Videos aus 28 Ländern durch. "Believer"-Regisseur Matt Eastin saß in der Jury und sagte: "Ich habe nach etwas anderem gesucht, als das was ich gemacht habe. Ich war auf der Suche nach neuen, kreativen Dingen und das habe ich definitiv gefunden." Neben dem großen Preis gab es auch noch jede Menge weitere Gewinner in Sonder-Kategorien wie Fan Favorite und Most Unexpected. Hier könnt ihr euch die Top 25 ansehen. Henderson wurde von Adobe eingeladen und wusste zu Beginn noch gar nicht, dass er der Gewinner des Wettbewerbs war. Nach einer Rundführung im Adobe-Haus, wurde von Imagine Dragons die Katze aus dem Sack gelassen. "Das war der beste Tag meines Lebens," sagte er kurz nachdem er die frohe Botschaft bekam.

Imagine Dragons-Album "Evolve"

