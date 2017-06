Imagine Dragons steuern ihre Single "Believer" zum Soundtrack von Mord im Orient-Express bei. Damit landet die Band aus Las Vegas in der Neuverfilmung des 14. Kriminalromans von Agatha Christie. Die britische Schriftstellerin zählt zu den erfolgreichsten Autorinnen der Literaturgeschichte und ihr Werk Murder on the Orient Express aus dem Jahr 1934 begeisterte bereits in vier verschiedenen Verfilmungen das Publikum. Die fünfte und neueste Version des Klassikers kommt im Herbst 2017 in die Kinos und wurde von Regisseur Kenneth Branagh umgesetzt.

13 Fremde in einem Zug - und jeder ist verdächtig

Was als noble Zugfahrt durch Europa beginnt, entwickelt sich zu einem der mysteriösesten und spannendsten Rätsel, das jemals erzählt wurde: Mord im Orient-Express erzählt die Geschichte von 13 Fremden, die in einem Zug feststecken, in dem jeder ein Verdächtiger ist. Ein einziger Mann befindet sich währenddessen im Wettlauf gegen die Zeit: Er muss das Puzzle lösen, bevor der Mörder ein zweites Mal zuschlägt. Oben im Trailer seht ihr einen ersten Eindruck, was euch im Kino erwartet.

"Believer" stammt aus dem Album "Evolve"

20th Century FOX hat für die Neuauflage des Klassikers keine Kosten und Mühen gescheut und bringt große Stars auf die Leinwand: Freut euch unter anderem auf Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Leslie Odom, Jr. und Michelle Pfeiffer. Der Song "Believer" stammt aus dem dritten Album von Imagine Dragons. Es heißt "Evolve" und erscheint am 23. Juni 2017. Die Vorabtracks "Thunder" und "Whatever It Takes" sind ebenfalls darauf zu finden. Hier könnt ihr vorbstellen:

Imagine Dragons-Album "Evolve"

