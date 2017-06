Imagine Dragons veröffentlichten mit "The Wire" soeben Track Nummer vier aus ihrem Album "Evolve", das am 23. Juni 2017 erscheint. Es ist nach "Night Visons" und "Smoke + Mirrors" der dritte Longplayer der Band aus Las Vegas. Ganze elf Tracks stark ist "Evolve" - vier von ihnen durften wir bereits hören: "The Wire", "Whatever It Takes", "Thunder" und "Believer". Elf Tracks, auf denen Dan Reynolds (Gesang, Perkussion, Rhythmusgitarre), Ben McKee (E-Bass, Keyboard, Mandoline), Daniel Wayne Sermon (Leadgitarre) und Daniel "Z" Platzman (Schlagzeug) elektronische Beats und Gitarrensounds mit Fingerspitzengefühl vermischen.

Imagine Dragons-Album "Evolve"

