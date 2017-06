Am 23. Juni 2017 veröffentlichten Imagine Dragons ihr mit Spannung erwartetes neues Album "Evolve". Sehr zur Freude ihrer deutschen Fans, war die Band aus Las Vegas direkt am sich anschließenden Wochenende bei den Zwillings-Festivals Hurricane und Southside zu Gast. Für alle, die nicht dabei sein konnten, ist die Website von ArteConcerts nun die richtige Anlaufstelle: Dort seht ihr die Highlights ihres Southside-Auftritts im Stream.

Imagine Dragons mit wahren Worten auf der Mainstage des Southside-Festivals

"Wir haben keine Angst heute Nacht für die Musik mit euch zusammen zu sein," eröffnete Imagine Dragons-Frontmann Dan Reynolds ihren Auftritt. Ein klares Statement gegen den Terrorismus in der Welt, das beim begeisterten Publikum Zustimmung fand. Nachdem die vierköpfige Band ihre Hits "It's Time" und "Demons" fast vollständig vom Publikum singen lassen konnte, seht ihr im 18-minütigen Video auch ihre Single "Believer".

▶ Hier Imagine Dragons beim Southside ansehen

Imagine Dragons zu Gast bei 1LIVE

Deutlich ruhiger ging es am Montag nach den Festivals weiter: Imagine Dragons besuchten den Radiosender 1LIVE und spielten "Believer" dort während einer Live-Session in einer minimalistischen Version. Gänsehaut gab es auch beim Cover vom Gary Jules-Klassiker "Mad World". Seht euch hier die Auftritte noch einmal in voller Länge an.

▶ Hier "Believer" von Imagine Dragons inder 1LIVE Session ansehen

▶ Hier "Mad World" von Imagine Dragons in der 1LIVE Session ansehen

Imagine Dragons-Album "Evolve"

