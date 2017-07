Für den Dreh ihres Musikvideos zu "Thunder" aus ihrem aktuellen Album "Evolve" reisten Imagine Dragons nach Dubai. Was sie abseits des eigenen Sets so erlebt haben, hat die Band aus Las Vegas gefilmt. Die besten Momente ihrer Reise schnitt das Quartett zusammen und teilte sie nun via Facebook mit seinen Fans.

Action-Sport und Sightseeing satt

"An seinen Buggy-Fertigkeiten muss Dan noch arbeiten", witzelt die Band charmant, als sie den Clip postet. In ihm sieht man die Band durch die sandigen Dünen der Wüste brettern, in der Ski-Halle Snowboarden, auf der Aussichtsplattform des Burj Khalifa, beim Skydiving, und vielem mehr. Und sie haben eine ganze Menge Spaß - das sieht man ihnen sofort an. Überzeugt euch selbst und holt euch Inspiration für den nächsten Action-Urlaub.