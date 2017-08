"Etwas, was mich im letzten Jahr sehr beschäftigt hat, ist die scheinbare Trennung zwischen dem orthodoxen Glauben und der LGBTQ-Community. Sie führt oft zu zerbrochenen Familien, zum Gefühl verurteilt und ausgeschlossen zu werden und zu Personen, die denken, dass für sie kein Platz in den schützenden Mauern des Glaubens ist", so Dan Reynolds von Imagine Dragons. Um Bewusstsein für die LGBTQ-Community zu schaffen und Selbstmord unter Jugendlichen zu verhindern, hat der "Thunder"-Sänger das Love Loud-Festival ins Leben gerufen. Es steht für Indivdiualität, bedingungslose Liebe und Akzeptanz. Der gesamte Erlös geht an die 2017 gegründete Love Loud-Foundation, die Projekte wie The Trevor Project, Encircle, GLAAD und Stand4kind unterstützt. Das Event findet am 26. August 2017 in Orem, Utah statt.

Love Loud wird: "ein sicherer Platz für alle, um sich auszutauschen", erklärt Reynolds, denn: "homosexuell zu sein ist schön und richtig und perfekt." Und genau dieser Gedanke soll auch zwischen Familien und Gemeinschaften kommuniziert werden. Imagine Dragons spielen selbst auf dem Event und werden neben Künstlern wie Neon Trees, Krewella, Nicholas von WALK THE MOON, Joshua James und Reynolds Frau Aja Volkman die bunte Menge begeistern. Neben der Musik stehen inspirierende Redner und abwechslungsreiche Kulinarik auf dem Programm.

