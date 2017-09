Eine Ankündigung sorgte kürzlich für besonders rosige Aussichten auf das kommende Jahr: Im Februar, März und April 2018 kommen Imagine Dragons endlich mit ihrem aktuellen Album "Evolve" auf Europa-Tour. Für insgesamt vier Konzerte besuchen Dan Reynolds und Co. auch nach Deutschland.



Erlebt Imagine Dragons live:

12. April 2018 München, Olympiahalle

18. April 2018 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

19. April 2018 Frankfurt, Festhalle

22. April 2018 Hamburg, Barclaycard Arena

Gewinnt "Evolve"-Alben

Und damit ihr euch mit Tracks wie "Believer", "Thunder" und "Whatever It Takes" für die Shows aufwärmen könnt, haben wir etwas Besonderes für eure Plattenteller: Wir verlosen fünf signierte CD- und zwei Vinyl-Alben von "Evolve". Was ihr tun müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Uns verraten, ob ihr gerne eine CD oder eine Vinyl des Longplayers hättet. Einsendeschluss des Gewinnspiels ist der 19. Oktober 2017.

▶ Hier gehts zum Imagine Dragons - Gewinnspiel

Imagine Dragons Album "Evolve"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Google Play

▶ bei Amazon

▶ bei Mediamarkt

▶ bei Saturn