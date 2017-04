Mit dem Video zu ihrem Song "Lately" zeigt Imany eine weitere Videoauskopplung von ihrem im August 2016 erschienen Album "The Wrong Kind Of War". In dem melancholischen, von ruhigen Tönen begleiteten Song entschuldigt sich die Sängerin dafür, in letzter Zeit nicht sie selbst gewesen zu sein. Mit wem genau sie kommuniziert bleibt jedoch unklar.

Mitreißende Performancekunst trifft emotionale Töne

Im mitreißenden und sehr künstlerischen Video zu "Lately" wechseln sich die Performance von Imany am Klavier und nachdenkliche Szenen mit der in Paris lebenden Musikerin mit einer ausdrucksstarken Tanzperformance ab. Diese liefert der in Los Angeles ansässige Tänzer Lil' Buck. Heraus kommt bei dieser Mischung ein emotionales und mitreißendes Video, produziert von Malick Ndiaye, welcher auch Besitzer des Pariser Labels "ThinkZig!" ist und Imanys letzte Alben produziert hat.