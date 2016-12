Ein Jahr "unter dem 'Quid Pro Quo'-Banner": In Extremo veröffentlichen am 2. Dezember 2016 einen Großteil ihres Konzerts aus dem Palladium zu Köln, das am 30. September 2016 mitgeschnitten wurde. 17 Live-Songs erwarten euch auf "Quid Pro Quo - Live", das ihr euch in zwei Versionen sichern könnt:

In diesen Versionen erwartet euch "Quid Pro Quo - Live"

Als 2-CD im Digipack:

CD1: Die Studioversion des #1 Hitalbum inkl. 3 Bonustracks

CD2: 17 Songs vom IN EXTREMO Konzert aus dem Palladium / Köln

Als 1-CD im Jewelcase:

CD1: 17 Songs vom IN EXTREMO Konzert aus dem Palladium / Köln

2016: Ein Jahr "unter dem 'Quid Pro Quo'-Banner"

In Extremo hatten am 24. Juni 2016 ihr Nummer-1-Album "Quid Pro Quo" veröffentlicht. Zwei Singles eilten dem Erfolgsalbum voraus: einmal die Party-Hymne "Sternhagelvoll", zu der die Band ein Video in 360-Grad-Optik gedreht hat, sowie "Störtebeker", eine geradeaus rockende Hommage an den wohl bekanntesten Piraten aus Deutschland.

Das ist die Tracklist von "Quid Pro Quo - Live"

1. Prolog (Live)

2. Quid Pro Quo (Live)

3. Feuertaufe (Live)

4. Zigeunerskat (Live)

5. Störtebeker (Live)

6. Gaukler (Live)

7. Unsichtbar (Live)

8. Sängerkrieg (Live)

9. Lieb Vaterland, magst ruhig sein (Live)

10. Roter Stern (Live)

11. Spielmannsfluch (Live)

12. Sternhagelvoll (Live)

13. (Schwarzer Rabe) (Live)

14. Moonshiner (Live)

15. Himmel & Hölle (Live)

16. Belladonna (Live)

17. Pikse Palve (Live)

"Quid Pro Quo - Live": Konzert-Feeling im heimischen Wohnzimmer

Im Herbst 2016 ging es direkt auf die "Quid Pro Quo"-Hallentour, durch die gesamte Republik, Österreich und die Schweiz – größtenteils vor ausverkauften Häusern. Bereits zum Tourauftakt Ende September haben In Extremo vor 3.000 Fans frenetisch feiernden Fans ein Konzert im Palladium zu Köln gespielt. Die Aufnahmen dessen könnt ihr euch nun sichern.

