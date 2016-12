Bevor das 17 Songs umfassende In Extremo-Album "Quid Pro Quo -Live" am 2. Dezember 2016 erscheint, könnt ihr nun im Albumplayer über diesem Artikel in alle Songs reinhören. Das am 30. September 2016 vor 3.000 frenetisch feiernden Fans im Palladium zu Köln aufgezeichnete Konzert beinhaltete - wie ihr oben hören könnt - fast alle Songs der 2016er Platte "Quid Pro Quo" und wurde durch liebgewonnene Klassiker der vorherigen elf Alben abgerundet. "Das gesamte Jahr 2016 steht für uns unter dem 'Quid Pro Quo'-Banner", schrieben In Extremo an ihre Fans, als sie Live-Version ihres aktuellen Werks ankündigten. Und weiter: "'Quid Pro Quo - Live' ist für euch – die besten Fans der Welt! Danke für dieses besondere Jahr!".

In Extremo Album "Quid Pro Quo - Live"

▶ bei Amazon

▶ bei EMP

▶ bei JPC

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Saturn

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music