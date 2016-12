Am 2. Dezember 2016 erscheint mit "Quid Quo Pro - Live" ein 17 Lieder umfassendes Live-Album, das euch etwas der Konzert-Atmosphäre eines In Extremo-Gigs in euer heimisches Wohnzimmer bringt. Wer es nun schon kaum erwarten kann, die Sieben wieder auf einer Bühne stehen zu sehen, darf sich nun offiziell vorfreuen. Im kommenden Jahr feiert die Mittelalter-Rockband ein weiteres besonderes Jubiläum und hat vor diesem Hintergrund fünf neue Konzerttermine angekündigt. In Extremo freuen sich über 10 Jahre Burgentour:

11.08.2017 Klaffenbach Wasserschloss

12.08.2017 Merseburg Schlosshof Merseburg

18.08.2017 Creuzburg Burg Creuzburg

26.08.2017 Rudolstadt Schloss Heidecksburg

27.08.2017 Hanau Amphitheater

"Die '10 Jahre Burgentour' bedeutet für uns etwas ganz Besonderes, denn das Ambiente der alten und geschichtsträchtigen Schlösser und Burgen birgt auch für uns jedes Mal eine ganz besondere Stimmung für unsere Live-Shows", so die Spielleute. "So schön es auch ist, vor mehreren 10.000 auf den großen Festivals zu spielen, so sehr lieben wir es, in diesem etwas kleineren Rahmen mit unseren Fans die mittelalterliche Sommerfestival-Variante zu feiern."

In Extremo Album "Quid Pro Quo - Live"

