Mit "Quid Quo Pro - Live" haben In Extremo das Live-Gefühl ihrer ausverkauften Shows auf ein Album gebracht. Die Band ist auf der Bühne zu Hause und spielt dieses Jahr mittlerweile ihr sage und schreibe tausendstes Konzert! Am 17.08. ist es beim Summer Breeze in Dinkelsbrühl soweit und auch der Rest der warmen Monate steht ganz im Zeichen von In Extremo live.

Der Festivalsommer mit In Extremo: Alle Termine

Bevor und sogar während es im August für In Extremo auf die 10 Jahre Burgentour geht, bespielt die Band den ganzen Sommer über verschiedene Open Airs. Los gehts schon Ende April, wenn die Mittelalter-Rocker beim Full Metall Cruise mit der Mein Schiff 2 in See stechen und bei der komplett ausverkauften Festival-Kreuzfahrt auftreten. Wer keine Tickets ergattern konnte oder lieber festen Boden unter den Füßen hat, erlebt In Extremo dieses Jahr beispielsweise auch beim Deichbrand Festival in Cuxhaven, wo die Band neben Künstlern wie den Donots, Kraftklub und Placebo auf der Bühne steht. Alle In Extremo Festivaltermine 2017 seht ihr hier im Überblick:

20.04. Full Metall Cruise, Balearische Inseln (Ausverkauft)

26.05. Spreewald Rock Festival, Drachhausen/Brandenburg

04.06. Rock In Vienna, Wien

08.06. Zeltfestival Rhein Neckar, Mannheim

09.06. Greenfield Festival, Interlaken/Schweiz

06.07. Rockharz Festival, Ballenstedt

07.07. Toolwood Sommer Festival, München

08.07. Rockaue Festival, Bonn

15.07. Dong Open Air, Neukirchen-Vluyn

21.07. Deichbrand Festival, Cuxhaven

10.08. Open Flair Festival, Eschwege

13.08. Taubertal Festival, Rothenburg ob der Tauber

17.08. Summer Breeze, Dinkelsbrühl (1000ste Show!)

25.08. Baltic Open Air, Busdorf

01.09. Quid Pro Quo - Open Air, Rostock IGA Park

08.09. Quid Pro Quo - Open Air, Kulturbrauerei Görlitz

09.09. Festival Mediaval X, Selb

15.09. Metall Hammer Awards, Berlin Kesselhaus