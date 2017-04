Mitmachen lohnt sich: Wir haben für euch nicht nur eine "Quid Pro Quo" Vinyl als 2-LP Set inklusive Poster und Downloadcode für das ganze Album, sondern auch einen wertigen In Extremo Patch zurückgelegt.

Gewinnt euer In Extremo Fanpaket

Der schwarze Aufnäher mit dem silber-goldenem Druck der "20 Wahre Jahre" Collection kommt mit den Maßen 20 x 30 cm zu euch und macht sich gut auf Rucksäcken oder Jacken. Oben drauf legen wir noch eine Rolle neongelbes Klebeband, was der geneigte Fan bestimmt vom Cover des 2013er Albums "Kunstraub" wiedererkennt... Nehmt einfach bis zum 18. April an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück gehört das In Extremo Paket bald euch!