Markante Marktsackpfeifen, exotische Harmonien und kraftvolle Heavy-Gitarren: In Extremo sind seit über zwei Dekaden Meister ihres Fachs. Im Herbst 2017 bedankt sich das Septett um Frontmann Micha "Das Letzte Einhorn" Rhein bei seinen treuen Fans mit einer ganz besonderen Werkschau: Auf dem Best Of-Album "40 wahre Lieder" haben In Extremo 40 handverlesene Song-Highlights aus über zwanzig zügellosen Jahren Bandhistorie vereint. Die Zusammenstellung erscheint am 15. September 2017 und kommt als Doppel-CD mit drei DVDs bzw. zwei BluRays.

"40 wahre Lieder" beinhaltet:

alle drei Live-Konzerte vom "20 Wahre Jahre"-Jubiläum auf der Loreley (Die Schiffshow Unplugged, Der Loreley-Freitag "Die ersten 10 Jahre" und der Loreley-Samstag "Die letzten 10 Jahre")

den WDR-Film "Verehrt und Angespien - In Extremo - die Doku" plus weiteres Bonusmaterial

Eine komplett neue Edit der beiden Loreley-Liveshows inklusive 5.1 Mix

In Extremo sind auf Tour

Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat sich das eingeschworene Septett von der Spree zu vollendeten Meistern seines selbst ins Leben gerufenen Fachs entwickelt. In zwei aufregenden Jahrzehnten sind In Extremo so zu einer der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Formationen zusammen gewachsen, die mit ihrem markanten Sound die gesamte europäische Musiklandschaft geprägt und bis heute Millionen von Hörern begeistert hat. Wer jetzt befürchtet, die Band würde sich nach ihrem Best Of auf die faule Haut legen, liegt glücklicherweise falsch. Bevor es ganz neues Material gibt, seht ihr hier eine Übersicht aller anstehenden Konzerte.

