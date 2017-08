In Extremo haben ihr Best Of-Album "40 wahre Lieder" für den 15. September 2017 angekündigt. Die Zusammenstellung erscheint als Doppel-CD sowie als Download und vereint - wie der Name schon verrät - 40 handverlesene Song-Highlights aus über zwanzig zügellosen Jahren Bandhistorie. Für alle eingeschworenen Fans des Septetts gibt's zudem eine senationelle Fanbox, die mit Bonusmaterial auf drei DVDs bzw. zwei BluRays für euch erhältlich ist. Sie beinhalten:

Die "40 wahre Lieder"-Fanbox beinhaltet:

alle drei Live-Konzerte vom "20 Wahre Jahre"-Jubiläum auf der Loreley (Die Schiffshow Unplugged, Der Loreley-Freitag "Die ersten 10 Jahre" und der Loreley-Samstag "Die letzten 10 Jahre")

den WDR-Film "Verehrt und Angespien - In Extremo - die Doku" plus weiteres Bonusmaterial

Eine komplett neue Edit der beiden Loreley-Liveshows inklusive 5.1 Mix

Eine aufregende Reise in die In Extremo-Vergangenheit

In Extremo zählen längst zu den wandlungsfähigsten Bands, die den Schritt aus der Subkultur in den Mainstream mit Bravour bestanden haben, ohne ihre Wurzeln zu verraten. Angefangen bei frühen Klassikern wie "Neunerle", "Villeman Og Magnhild" oder "Merseburger Zaubersprüche II", über bahnbrechende Nummern wie "Omni Sol Temperat", "Küss mich" und "Liam (feat. Rea Garvey)", bis hin zu neueren Tracks wie "Frei zu sein", "Zigeunerskat", "Himmel und Hölle", "Loreley", "Störtebeker" und der jüngsten Live-Hymne der Band, "Sternhagelvoll" vereint "40 wahre Lieder" alles, was ihr für eine aufregende Reise in ihre Vergangenheit braucht, bevor die Band demnächst ein weiteres Kapitel aufschlägt.

Das ist die umfangreiche Tracklist der "40 wahre Lieder"-Fanbox

Disk 1

1. Neunerle (Remastered 2015)

2. Villeman Og Magnhild (Remastered 2015)

3. Hiemali Tempore (Remastered 2015)

4. Ai Vis Lo Lop (Remastered 2015)

5. Spielmannsfluch (Remastered 2015)

6. Herr Mannelig (Remastered 2015)

7. Merseburger Zaubersprüche II (Remastered 2015)

8. Vollmond (Remastered 2015)

9. Die Gier (Remastered 2015)

10. Omnia Sol Temperat (Remastered 2015)

11. Wind (Remastered 2015)

12. Küss mich (Remastered 2015)

13. Erdbeermund (Remastered 2015)

14. Davert-Tanz (Remastered 2015)

15. Albtraum (Remastered 2015)

16. Rasend Herz (Remastered 2015)

17. Horizont (Remastered 2015)

18. Liam (Gälische Version / Remastered 2015)

19. Singapur (Remastered 2015)

20. Nur ihr allein (Remastered 2015)

Disk 2

1. Sängerkrieg (Remastered 2015)

2. Frei zu sein (Album Version / Remastered 2015)

3. Flaschenpost (Remastered 2015)

4. Sieben Köche (Remastered 2015)

5. En Esta Noche (Remastered 2015)

6. Zigeunerskat (Remastered 2015)

7. Viva La Vida (Remastered 2015)

8. Siehst du das Licht (Remastered 2015)

9. Unsichtbar (Remastered 2015)

10. Sterneneisen (Remastered 2015)

11. Feuertaufe (Remastered 2015)

12. Alles schon gesehen (Remastered 2015)

13. Himmel und Hölle (Remastered 2015)

14. Gaukler (Remastered 2015)

15. Belladonna (Remastered 2015)

16. Loreley

17. Störtebeker

18. Quid Pro Quo

19. Lieb Vaterland, magst ruhig sein

20. Sternhagelvoll

Disk 3

1. Siehst du das Licht ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

2. Lebensbeichte ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

3. Nur ihr alleine ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

4. In diesem Licht ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

5. Frei zu sein ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

6. Küss mich ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

7. Gaukler ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

8. Feuertaufe ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

9. Intro / Two Sostra ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

10. Erdbeermund ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

11. Frei zu sein ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

12. Stetit Puella ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

13. Krummavisur ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

14. Herr Mannelig ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

15. Nymphenzeit ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

16. Loreley ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

17. Vollmond ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

18. Die Gier ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

19. Wind ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

20. Vänner och Fränder ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

21. Werd ich am Galgen hochgezogen ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

22. Miss Gordon Of Gight ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

23. Ave Maria ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

24. Hiemali Tempore ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

25. Küss mich ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

26. Rotes Haar ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

27. Omnia Sol Temperat ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

28. Spielmannsfluch ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

29. Albtraum ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

30. Ai Vis Lo Lop ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

31. Merseburger Zaubersprüche II ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

32. Liam ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

33. Villemann Og Magnhild ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

34. Abspann ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

35. Menü Bluray Disc 1

Disk 4

1. Intro / Two Sostra ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

2. Sängerkrieg ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

3. In diesem Licht ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

4. Zigeunerskat ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

5. En Esta Noche ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

6. Wessebronner Gebet ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

7. Nur ihr alleine ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

8. Himmel und Hölle ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

9. Belladonna ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

10. Ecce Rex Darius ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

11. Gaukler ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

12. Unsichtbar ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

13. Flaschenpost ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

14. Frei zu sein ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

15. Feuertaufe ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

16. Alles schon gesehen ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

17. Loreley ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

18. Viva La Vida ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

19. Sieben Köche ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

20. Auf's Leben ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

21. Siehst du das Licht ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

22. Sterneneisen ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

23. Mein rasend Herz ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

24. Vollmond ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

25. Abspann ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

26. Doku: Verehrt und angespien

27. Interview

28. Menü Bluray Disc 2