In Extremo sind diesen Sommer viel unterwegs: Die Band tourt über die Festivals des Landes und bespielt bis September diverse Open-Air Bühnen im Rahmen ihrer "10 Jahre Burgentour". Eine Pause gönnen sich In Extremo nach diesem ereignisreichen Sommer, der mit der Veröffentlichung ihres umfangreichen Best Of Albums "40 wahre Lieder" am 15. September gekrönt wird, aber noch lange nicht.

Dieses Weihnachten gibts In Extremo live: Alle Termine

Im Dezember geht es für das Septett um Frontmann Micha "Das Letzte Einhorn" Rhein wieder auf Tour. Mit der "Quid Pro Quo Tour 2017" machen In Extremo ihren Fans das perfekte Weihnachtsgeschenk, insgesamt sieben Konzerte rund um die Feiertage stehen an. Wer also mehr Lust auf Rock als auf Weihnachtslieder hat, sollte sich unbedingt Tickets sichern!

Alle Termine gibts hier im Überblick:

20.12. Osnabrück, Europa-Saal

21.12. Rostock, moya-Kulturbühne

22.12. Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt

27.12. Frankfurt, Batschkapp

28.12. Erfurt, Thüringen-Halle

29.12. Leipzig, Haus Auensee

30.12. Köln, Palladium-Köln

▶ In Extremo Tickets gibts hier