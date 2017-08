Nachdem wir euch kürzlich mit dem "Feuertaufe"-Video auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen durften, geht der Trip nun weiter: In Extremo zeigen "Nur ihr allein" - eine Live-Aufnahme, die im Rahmen der drei Live-Konzerte vom "20 Wahre Jahre"-Jubiläum entstanden sind. Oben im Player wartet der Clip, der am Donnerstag während der Schiffshow Unplugged aufgezeichnet wurde. Alle drei Jubiläumskonzerte könnt ihr ab dem 15. September 2017 mit der "40 wahre Lieder"-Fanbox immer wieder in voller Länge genießen. Das Best-Of-Album beinhaltet zudem 40 handverlesene Song-Highlights - wie der Name euch bereits verrät.

