"40 wahre Lieder": Am 15. September 2017 erscheint ein besonderes In Extremo-Best Of. 40 handverlesene Song-Highlights aus über zwanzig zügellosen Jahren Bandhistorie sind darauf vereint. Die Zusammenstellung ist als Doppel-CD sowie als Download erhältlich. Für alle eingeschworenen Fans des Septetts steht sie zudem als senationelle Fanbox mit Bonusmaterial auf drei DVDs bzw. zwei BluRays bereit. Freut euch auf alle Shows des Wahre Jahre-Jubiläums auf der Loreley im Jahr 2015 sowie auf die WDR Rockpalast Dokumentation "Verehrt und angespien – In Extremo – Die Doku".

In Vollendung: Ein Name wie eine selbsterfüllende Prophezeiung

In Extremo - also zu Deutsch: In Vollendung - ist ein Name, der die Entwicklung der Berliner Mittelalterrocker schon früh ähnlich einer selbsterfüllenden Prophezeiung beschrieben hat. Seit Bandgründung im Jahr 1995 hat sich das eingeschworene Septett von der Spree zu vollendeten Meistern seines selbst ins Leben gerufenen Fachs entwickelt. In zwei aufregenden Dekaden sind In Extremo zu einer der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Formationen zusammen gewachsen, die mit ihrem markanten Sound die gesamte europäische Musiklandschaft geprägt und bis heute Millionen von Hörern begeistert hat.

Marktsackpfeifen, exotischen Harmonien, teils lateinischen Lyrics und kraftvollen Heavy-Gitarren

Das Septett um Frontmann Micha "Das Letzte Einhorn" Rhein stellt heute mit über 1,5 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Mittelalter-Rockband Deutschlands dar. Sie sind Pioniere ihres Genres, die sich auf jedem einzelnen ihrer insgesamt zwölf erschienenen Studio-Alben kontinuierlich weiter entwickelt haben. Ihre sofort wiedererkennbare Mischung aus jahrhundertealten Instrumenten wie Marktsackpfeifen, exotischen Harmonien, teils lateinischen Lyrics und kraftvollen Heavy-Gitarren ist durch sie nicht nur salonfähig geworden, sondern hat sich auch auf die vordersten Plätze der deutschen Charts katapultiert.

Eine aufregende Reise in die Vergangenheit von In Extremo

Angefangen bei frühen Klassikern wie "Neunerle", "Villeman Og Magnhild" und "Merseburger Zaubersprüche II", über bahnbrechende Nummern wie "Omni Sol Temperat", "Küss mich" und "Liam (feat. Rea Garvey)", bis hin zu neueren Tracks wie "Frei zu sein", "Zigeunerskat", "Himmel und Hölle", "Loreley", "Störtebeker" und der jüngsten Live-Hymne der Band, "Sternhagelvoll", bekommt ihr auf "40 wahre Lieder" alles, was ihr für eine aufregende Reise in die Vergangenheit von In Extremo braucht. Die komplette Tracklist seht ihr unten.

In Extremo Album "40 wahre Lieder"

Das ist die umfangreiche Tracklist der "40 wahre Lieder"-Fanbox

Disk 1

1. Neunerle (Remastered 2015)

2. Villeman Og Magnhild (Remastered 2015)

3. Hiemali Tempore (Remastered 2015)

4. Ai Vis Lo Lop (Remastered 2015)

5. Spielmannsfluch (Remastered 2015)

6. Herr Mannelig (Remastered 2015)

7. Merseburger Zaubersprüche II (Remastered 2015)

8. Vollmond (Remastered 2015)

9. Die Gier (Remastered 2015)

10. Omnia Sol Temperat (Remastered 2015)

11. Wind (Remastered 2015)

12. Küss mich (Remastered 2015)

13. Erdbeermund (Remastered 2015)

14. Davert-Tanz (Remastered 2015)

15. Albtraum (Remastered 2015)

16. Rasend Herz (Remastered 2015)

17. Horizont (Remastered 2015)

18. Liam (Gälische Version / Remastered 2015)

19. Singapur (Remastered 2015)

20. Nur ihr allein (Remastered 2015)

Disk 2

1. Sängerkrieg (Remastered 2015)

2. Frei zu sein (Album Version / Remastered 2015)

3. Flaschenpost (Remastered 2015)

4. Sieben Köche (Remastered 2015)

5. En Esta Noche (Remastered 2015)

6. Zigeunerskat (Remastered 2015)

7. Viva La Vida (Remastered 2015)

8. Siehst du das Licht (Remastered 2015)

9. Unsichtbar (Remastered 2015)

10. Sterneneisen (Remastered 2015)

11. Feuertaufe (Remastered 2015)

12. Alles schon gesehen (Remastered 2015)

13. Himmel und Hölle (Remastered 2015)

14. Gaukler (Remastered 2015)

15. Belladonna (Remastered 2015)

16. Loreley

17. Störtebeker

18. Quid Pro Quo

19. Lieb Vaterland, magst ruhig sein

20. Sternhagelvoll

Disk 3

1. Siehst du das Licht ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

2. Lebensbeichte ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

3. Nur ihr alleine ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

4. In diesem Licht ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

5. Frei zu sein ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

6. Küss mich ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

7. Gaukler ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

8. Feuertaufe ("Der Donnerstag" - Die Schifffahrt)

9. Intro / Two Sostra ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

10. Erdbeermund ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

11. Frei zu sein ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

12. Stetit Puella ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

13. Krummavisur ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

14. Herr Mannelig ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

15. Nymphenzeit ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

16. Loreley ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

17. Vollmond ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

18. Die Gier ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

19. Wind ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

20. Vänner och Fränder ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

21. Werd ich am Galgen hochgezogen ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

22. Miss Gordon Of Gight ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

23. Ave Maria ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

24. Hiemali Tempore ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

25. Küss mich ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

26. Rotes Haar ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

27. Omnia Sol Temperat ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

28. Spielmannsfluch ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

29. Albtraum ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

30. Ai Vis Lo Lop ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

31. Merseburger Zaubersprüche II ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

32. Liam ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

33. Villemann Og Magnhild ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

34. Abspann ("Der Freitag" - Loreley Freilichtbühne)

35. Menü Bluray Disc 1

Disk 4

1. Intro / Two Sostra ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

2. Sängerkrieg ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

3. In diesem Licht ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

4. Zigeunerskat ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

5. En Esta Noche ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

6. Wessebronner Gebet ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

7. Nur ihr alleine ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

8. Himmel und Hölle ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

9. Belladonna ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

10. Ecce Rex Darius ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

11. Gaukler ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

12. Unsichtbar ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

13. Flaschenpost ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

14. Frei zu sein ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

15. Feuertaufe ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

16. Alles schon gesehen ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

17. Loreley ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

18. Viva La Vida ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

19. Sieben Köche ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

20. Auf's Leben ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

21. Siehst du das Licht ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

22. Sterneneisen ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

23. Mein rasend Herz ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

24. Vollmond ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

25. Abspann ("Der Samstag" - Loreley Freilichtbühne)

26. Doku: Verehrt und angespien

27. Interview

28. Menü Bluray Disc 2