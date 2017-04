Incubus stehen mit ihrem achten Longplayer "8" in den Startlöchern: Zu diesem besonderen Anlass laden wir euch zu einer exklusiven Listening-Session mit Sänger Brandon Boyd und Schlagzeuger José Pasillas in einem intimen Rahmen am 12. April 2017 in Berlin ein. Ihr habt die Chance, als erste in das bisher noch unveröffentlichte Album reinzuhören. Es kommt tatsächlich noch besser, denn anschließend habt ihr die Möglichkeit der Band Fragen zu stellen. Richtig gehört: Wir verlosen 5x2 Gästeliste-Plätze für ein intimes Event mit Incubus in Berlin. Euer Traum von einem Treffen mit Incubus könnte schon bald wahr werden.

Einsendeschluss ist der 11. April 2017.

