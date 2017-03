Dieser Sound dürfte sämtlichen Winter-Blues vertreiben: J Balvin kommt mit seinem Reggeaton nach Deutschland. Der Latin-Grammy-Gewinner hat für seine bevorstehende "Energia"-Tour drei Termine angekündigt, die es ermöglichen seine Songs im Mai 2017 live zu erleben. Pünktlich zum Frühjahrsbeginn wird er dann auch seine Hits "Sigo Extrañándote", dessen bewegendes Video wir für euch oben Player haben, und "Ginza" on Stage performen:

12. Mai 2017 München / Tonhalle

15. Mai 2017 Berlin / C-Halle

16. Mai 2017 Oberhausen / Turbinenhall

Erfahrung macht reicher: J Balvin kennt die großen Bühnen

Bekannt wurde der 31-Jährige unter anderem durch sein Featuring auf Pharell Williams' und Robin Thicks' "Blurred Lines". Nachdem er Tour-Erfahrung mit Größen wie Enrique Iglesias und Pitbull sammeln durfte, weiß der in Lateinamerika hochgefeierte Star mit seinem Reggeaton die Bühne alleine zu stürmen. Insgesamt wird der modebewusste Musiker sieben Konzerte spielen: Neben den angekündigten Terminen in Deutschland sind vier weitere in Mexiko, USA und Frankreich geplant. Seid dabei und sichert euch jetzt die Tickets für seine Auftritte in Deutschland.

Im Auszeichnungs-Regen: Seht hier den Video-Trailer des Musikers

Der kolumbianischer Latin-Pop-Sänger ist in seiner Heimat ein hochgefeierter Superstar und das zu Recht. Nun gibt es einen Trailer, der José Álvaro Osorio Balvín, so J Balvin mit bürgerlichem Namen, mit all seinen Auszeichnungen vorstellt. Wer den Kolumbianer noch nicht kennt, sollte unbedingt reinschauen und versteht den berechtigten Wirbel um den Musiker in Lateinamerika. Wir freuen uns über seine Tour und sind uns sicher, dass er hier ähnliche Erfolge feiern wird.

▶ Tickets für die "Energia"-Tour von J. Balvin sichern