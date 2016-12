J. Cole meldet sich zurück - nachdem der Rapper zuletzt 2014 sein Album "2014 Forest Hills Drive" veröffentlichte, begeistert er uns jetzt endlich wieder mit einer neuen Platte. "4 Your Eyez Only" ist bereits das vierte Studioalbum des in Frankfurt am Main geborenen Musikers. Zunächst präsentierte uns J. Cole die beiden neuen Tracks "False Prophets" und "Everbody Dies", die zwar nicht zur zehn Songs starken Tracklist des Albums gehören, dafür aber einen großartigen Vorgeschmack auf den 2016er-Sound J. Coles lieferten.

Everybody Dies (Video)

Starke Themen, musikalische Vielfalt

Auf seinem neuen Album präsentiert uns J. Cole zehn Tracks, die es in sich haben: Der Rapper beschäftigt sich thematisch unter anderem mit sozialen Ungerechtigkeiten in den USA, der Black Lives Matter-Bewegung und der Verantwortung als Vater und zeigt muiskalisch seine gesamte Bandbreite. Auf Feature-Gäste hat der von Jay-Z entdeckte Künstler erneut gänzlich verzichtet und führt damit die Richtung des vorherigen Albums fort. Einen spannenden Eindruck in den Arbeitsprozess und in sein Leben seit "2014 Forest Hills Drive" lieferte J. Cole im Vorhinein übrigens bereits mit der 40-minütigen Dokumentation "Eyez", die uns einen Blick hinter die Kulissen beschert.

Eyez (Dokumentation)

Die komplette Tracklist von "4 Your Eyez Only" gibt es hier zu sehen:

J. Cole-Album "4 Your Eyez Only"



