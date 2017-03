Ihr wollt J. Cole live erleben? Jetzt habt ihr die Chance dazu, denn der US-Rapper kommt für drei Konzerte nach Deutschland. Im Oktober 2017 wird er im Rahmen seiner großen "4 Your Eyez Only"-Tour in Köln, Berlin und Offenbach auftreten und dabei alte und neue Hits performen. Freuen können sich die Fans auf jede Menge Songs aus seinem aktuellen Album "4 Your Eyez Only", das im Dezember 2016 erschien. Darauf beschäftigt sich der von Jay-Z entdeckte Künstler unter anderem mit politischen Themen und zeigt sich deutlich sozialkritisch. Vieles mehr zum J. Cole-Album erfahrt ihr hier.

Die Deutschland-Termine gibt es hier im Überblick, Tickets sind ab dem 23. Februar 2017, 10:00 Uhr bei Eventim erhältlich.

3. Oktober 2017 Köln, Palladium

6. Oktober 2017 Berlin, Columbiahalle

7. Oktober 2017 Offenbach, Stadthalle

