Es ist sein viertes Studioalbum und das zweite Platin-Werk in Folge: Mit seinem Longplayer "4 Your Eyez Only" bekam der US-Rapper J. Cole jetzt seine zweite Platin-Auszeichnung. Sein Werk verkaufte sich mehr als 1 Millionen Mal. Dass Jermaine Lamarr Cole bei seinen Fans gut ankommt, war bereits seit seinem Album "2014 Forest Hill Drive" klar: Auch für diesen Longplayer konnte der in Frankfurt am Main geborene Rapper bereits Platin verbuchen. Die Besonderheit ist auch bei seinem jetzigen Werk "4 Your Eyez Only" der musikalische Alleingang des Musikers: J.Cole hatte auf keinem der beiden Alben Musiker-Kollegen mit im Studio. Damit war er bereits 2014 der erste Platin-Abräumer in den USA seit 25 Jahren, der ohne Featuring-Gäste die Auszeichnung erreichte.

J. Cole-Album "4 Your Eyez Only"



