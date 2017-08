Jack Johnsons zeigt uns ab jetzt den Song "Sunsets For Somebody Else" aus seinem am 8. September 2017 erscheinenden Album "All The Light Above It Too". Wie wir es von den Liedern des hawaianischen Musikers gewohnt sind, öffnet der Track mit angenehmen Akustik- Gitarrenklängen und fröhlichen Melodien. Doch trotz des positiven Sounds begleitet die Texte ein leicht trüber Unterton, der sich wie ein Schatten über den Song breitet. Zeilen wie: "Du redest dir ein, dich einfach wegzudrehen aber weißt, du hast bereits verloren", und: "Ich weiß, ich habe diesen ausdruckslosen Blick schon mal gesehen", hüllen Jack Johnsons beruhigende Stimme in Melancholie.

Singen für den Umweltschutz

Dieser Sound passt aber zu Johnson, der sich seit Jahren für den Umweltschutz einsetzt und in seinen Songs auch politische Themen anspricht. Die Erlöse zwei seiner Konzerte in seiner Heimatstadt Oahu gehen beispielsweise gänzlich an die Kokua Hawaii Foundation: eine non-Profit Organisation, die der leidenschaftliche Surfer 2003 gemeinsam mit seiner Frau Kim ins Leben gerufen hat, um dort in Schulen und Gemeinschaften Bewusstsein für die Natur zu schaffen. Zu "Sunsets For Somebody Else" erklärt der Musiker: "Ich habe den Song geschrieben, als ich auf einem Surftrip in Mikronesien war. Auf Booten zu sein, zieht die Songs förmlich aus mir heraus."

