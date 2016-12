Jeder wünscht ihn sich manchmal: den passenden Soundtrack zum Leben. Mit Jake Buggs "Lightning Bolt" hat der Auto-Hersteller Mini einen gebührenden Song für seinen Mini-Countryman-Spot gefunden, den ihr euch oben im Video anschauen könnt. Denn die Texte des britischen Songwriters verschmelzen wie die Reifen mit dem Asphalt.

"Lightning Bolt" stammt aus dem Album "One My One"

Wenn Jake Bugg singt: "Morning, it's another pure grey morning", keimt der Wunsch auf, einfach mal loszufahren und die Natur und Freiheit zu genießen. Mit seinem 2016er-Album "On My One", für das er alle Songs selbst schrieb, bietet Jake Bugg in vielen weiteren Situationen den idealen Retro-Sound zum Leben. Alle die noch nicht in den Genuss des Albums gekommen sind, empfehlen wir dieses aufs Wärmste.

